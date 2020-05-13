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13 мая, 19:00

Врач «красной зоны» московской больницы для пациентов с COVID-19 ответит в эфире на вопросы читателей

Беглов: каждый шестой заразившийся коронавирусом в Петербурге оказался медработником

Общество

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В Санкт-Петербурге с начала вспышки коронавируса заражение выявили у 1465 медицинских работников, рассказал губернатор Александр Беглов в ходе ежегодного отчета перед депутатами законодательного собрания города.

Это больше шестой доли от всех известных случаев в городе — к утру 13 мая их было почти 8500. «Смерть от коронавирусной инфекции официально подтверждена у 4 медиков», — добавил Беглов (цитата по ТАСС).

В списке погибших, которое ведет врачебное сообщество, при этом приводятся имена 13 умерших медработников из Петербурга. Всего к настоящему моменту там уже 174 человека со всей страны.

Всем заразившимся COVID-19 во время работы петербургским медикам, городское правительство обещало выплаты по 300 тысяч рублей (в случае смерти семьям пообещали миллион рублей). Чтобы получить их руководители врача в больнице должны будут в процентах оценить вину самого медработника в заражении.

Теги:
врачи, петербург, коронавирус, va
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