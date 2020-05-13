Минздрав сообщил об участившихся случаях смерти из-за алкоголя в период самоизоляции и предложил повысить возраст его продажи 

В период самоизоляции жители России стали чаще умирать от заболеваний, спровоцированных злоупотреблением алкоголя. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Госдумы.

«К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — рассказал он.

По его словам, именно поэтому нужно повысить возраст, после достижения которого россияне могут приобрести алкогольные напитки. Глава Минздрава уверен, что если продавать алкоголь людям старше 21 года, то это приведет к сокращению смертности и заболеваемости.

Министр отметил, что по статистике после достижения гражданами 18 лет соотношение уровня смертности среди мужчин и женщин начинает резко меняться. «После 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, здесь мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности», — пояснил он.

В конце марта поставщики алкоголя начали фиксировать повышенный спрос на свою продукцию. Многие из них сообщали о росте на 20-30%. Это произошло на фоне введения режима всеобщей самоизоляции в регионах и вскоре после того, как президент Владимир Путин впервые объявил о нерабочих днях.