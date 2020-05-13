Лоукостер «Победа» возобновит полеты внутри страны с 1 июня

Принадлежащий «Аэрофлоту» лоукостер «Победа» после двухмесячного перерыва возобновит полеты по стране с 1 июня. Продажу билетов начнут с 14 мая, рассказали представители авиакомпании в соцсетях.

В «Победе» пообещали, что средний тариф летнего сезона будет почти в три раза ниже, чем в 2019 году, когда он был на уровне 3 тысяч рублей. Это будет сделано за счет увеличения квоты для дешевых тарифов.

На прекращение полетов «Победа» пошла после закрытия международного сообщения и сокращения спроса внутри страны; в компании говорили, что решение было связано с выявлением коронавируса у сотрудников.

В апреле, по подсчетам Росавиации, было зафиксировано значительное снижение авианагрузки внутри страны: российские перевозчики обслужили на 91,8% пассажиров меньше, чем в апреле 2019 года (порядка 770 тысяч). Лидером по этому показателю стала S7 Airlines, которая обогнала «Аэрофлот» на 50 тысяч пассажиров (всего более 200 тысяч).

Общее число рейсов также сократилось почти на 90%. Поскольку больше всего это затронуло полеты через Москву, где выявлена самая большая в стране вспышка коронавируса, спрос на перелеты вне столицы снизился не так сильно, и часто летающая из Новосибирска S7 и по этому показателю обошла «Аэрофлот».