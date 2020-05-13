Единороссы внесли поправку о возможности голосования на выборах через почту и интернет. Ее приняли за несколько часов

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму поправку о возможности проведения голосований на выборах и референдумах в России дистанционно и по почте. Об этом РИА Новости сообщил депутат Дмитрий Вяткин.

Он уточнил, что эта норма не будет распространяться на голосование по поправкам в Конституцию. Если инициативу единороссов поддержат, определять необходимость проведения голосования по почте будет Центризбирком. По словам депутата, Госдума собирается рассмотреть поправку уже сегодня. Она содержится в тексте законопроекта ко второму чтению.

ТАСС отмечает, что для голосования по почте необходимо, чтобы соответствующий закон был принят региональными властями. При этом для дистанционного электронного голосования нужно принимать отдельные законы.

Обновление 17:09 Законопроект, куда добавили поправку о голосовании по почте, был принят депутатами в третьем окончательном чтении.

Накануне «Проект» со ссылкой на источники рассказал, что законопроект о голосовании по почте на федеральном уровне разрабатывали в Кремле. По словам одного из собеседников издания, поправка позволит ввести разные формы проведения выборов вне избирательных участков в целях «охраны здоровья граждан». Тогда источники говорили, что власти смогут применять новую схему как для единого дня голосования, так и во время общероссийского голосования по Конституции.

В мае закон о проведении президентских выборов по почте приняли в Польше. Инициатива вызвала бурные политические споры. Окончательно принять проект удалось только со второго раза — после того, как сейм преодолел вето сената. Несмотря на это, первоначально назначенные на 10 мая выборы главы Польши в итоге перенесли на неопределенный срок из-за пандемии.