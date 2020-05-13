Минпросвещения объявило о переносе ЕГЭ и отмене обязательных экзаменов для девятиклассников

Даты проведения Единого государственного экзамена перенесут на более поздний срок из-за распространения в стране пандемии. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Пока что даты выпускных экзаменов уточняются. В министерстве сообщили, что их проведут только для тех школьников, которые планируют в этом году поступать в высшие учебные заведения. При этом власти собираются ограничить число сдающих экзамен в пунктах проведения ЕГЭ. В свою очередь в Рособнадзоре рассказали, что испытания могут пройти уже во второй половине июня.

Кроме того, для девятиклассников в этом году отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки школьники получат на основании годовых.

Даты проведения ЕГЭ и ОГЭ уже один раз переносили: предполагалось, что они начнутся с 8 июня. После этого о переносе вступительных экзаменов объявило и Минобрнауки. Соответствующие меры были приняты на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции, которой заразились уже более 242 тысяч человек. Ранее из-за пандемии власти разрешили школам досрочно завершить учебный год, а старшеклассников, подлежащих призыву и не успевших сдать экзамены, пообещали не отправлять в армию этой весной.