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13 мая, 19:00

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Минпросвещения объявило о переносе ЕГЭ и отмене обязательных экзаменов для девятиклассников

Общество

 

Даты проведения Единого государственного экзамена перенесут на более поздний срок из-за распространения в стране пандемии. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Пока что даты выпускных экзаменов уточняются. В министерстве сообщили, что их проведут только для тех школьников, которые планируют в этом году поступать в высшие учебные заведения. При этом власти собираются ограничить число сдающих экзамен в пунктах проведения ЕГЭ. В свою очередь в Рособнадзоре рассказали, что испытания могут пройти уже во второй половине июня. 

Кроме того, для девятиклассников в этом году отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки школьники получат на основании годовых. 

Даты проведения ЕГЭ и ОГЭ уже один раз переносили: предполагалось, что они начнутся с 8 июня. После этого о переносе вступительных экзаменов объявило и Минобрнауки. Соответствующие меры были приняты на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции, которой заразились уже более 242 тысяч человек. Ранее из-за пандемии власти разрешили школам досрочно завершить учебный год, а старшеклассников, подлежащих призыву и не успевших сдать экзамены, пообещали не отправлять в армию этой весной.

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Теги:
sn, школьники, экзамены, егэ, минпросвещения
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