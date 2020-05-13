Адвокат рассказал об отказе СК переквалифицировать дело сестер Хачатурян. Этого требовала Генпрокуратура

Следственный комитет вновь утвердил обвинительное заключение сестрам Хачатурян по прежней статье об убийстве, рассказал Интерфаксу адвокат одной из сестер Андрей Липцер. Генпрокуратура, возвращая зимой дело на дополнительное расследование, требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону.

О завершении дополнительной проверки защиту уведомили еще в марте, однако из-за пандемии они все еще не смогли приступить к ознакомлению с новыми материалами дела, в том числе с результатами новых психолого-психиатрических экспертиз. Это начнется в ближайшее время, уточнил «Новой» адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Генпрокуратура объясняла необходимость переквалификации дела тем, что выводы следствия «не были основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего». Там отмечали, что СК не принял во внимание психотравму сестер, из-за которой они пошли на убийство. Переквалификация обвинения могла привести и к закрытию дела, уточняла защита.

Сестер Крестину, Марию и Ангелину Хачатурян из Москвы обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору своего 57-летнего отца Михаила летом 2018 года. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Дополнительная экспертиза подтвердила, что насильственные действия Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью девушек.