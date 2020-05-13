Лукашенко рассказал о двукратном падении уровня заболеваемости пневмонией после парада 9 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что после парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Минске в два раза снизилось число пневмоний. Об этом глава государства заявил на совещании по поводу мер социальной поддержки, которое транслировал телеканал ОНТ.

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что когда люди находятся на воздухе, это не хуже, чем если они будут где-то запертыми. Ну и что мы получили? В Минске вчера в два раза снизилось число пневмоний», — сообщил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, сначала власти сомневались, проводить ли мероприятие в честь годовщины Победы, однако их опасения были напрасны. Он также отметил, что число выздоровевших превысило количество госпитализированных пациентов с пневмонией. Сейчас в Беларуси медики зафиксировали 24 873 случая заражения коронавирусом, за последние сутки прирост составил 967 человек. 142 пациента с COVID-19 скончались.

Несмотря на распространение в стране пандемии, 9 мая в столице Беларуси состоялся единственный на постсоветском пространстве парад Победы. В нем приняли участие порядка 3 тысяч военных, на трибунах присутствовали зрители. «Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора», — объяснил Лукашенко решение о проведении парада. В других государствах из-за пандемии коронавируса большинство памятных мероприятий отменили, а некоторые удалось провести онлайн.