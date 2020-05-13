Сообщивших в полицию об изнасиловании жительниц Красноярска не стали штрафовать за нарушение изоляции

В Красноярске не стали штрафовать за нарушение самоизоляции двух девушек, которые обращались в полицию с заявлением о сексуальном насилии. Против выступила районная административная комиссия, которая рассматривает протоколы по этой статье.

«Штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью», – заверили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Сам инцидент произошел 22 апреля в Свердловском районе на правом берегу Красноярска. Две девушки 17 и 18 лет ночью шли по улице 60-летия Октября, когда к ним подбежал мужчина, забрал сотовые телефоны и украшения, а затем изнасиловал.

После того как пострадавшие обратились к патрульным, уже имевшего судимость 56-летнего нападавшего задержали по ориентировке. Протоколы о нарушении изоляции тогда составили на всех троих: ни предполагаемый насильник, ни его жертвы не должны были находиться на месте произошедшего из-за действующих в крае ограничений, говорили тогда в полиции.