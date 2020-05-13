Мэр города на Урале разрешил открыться торговым центрам, автосервисам и возобновить обучение курсантов. В оперштабе выступили против

Глава Тавдинского городского округа Свердловской области Виктор Лачимов с 13 мая разрешил возобновить работу ряда коммерческих предприятий города: торговых центров, автомастерских, шиномонтажа, автомоек. Кроме того, глава администрации разрешил возобновить обучение курсантов в муниципальном образовательном центре «Ювента» и спортивно-технической школе ДОСААФ. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации.

При этом закрытыми в Тавде остаются салоны красоты и организации общепита. Сохраняется мораторий на проведение массовых мероприятий.

Против решения мэра уже выступили в региональном оперативном штабе по коронавирусу: «Это решение, выходящее за рамки полномочий главы муниципалитета. Режим ограничительных мер, а также этапы их смягчения на всей территории Свердловской области устанавливаются указом губернатора. До вступления в силу новой редакции оперштаб рекомендовал бы воздержаться от поспешных решений».

Получить комментарий тавдинской администрации относительно возражений оперативного штаба «Новой газете» не удалось — чиновники не берут трубку. Между тем, собеседники «Новой газеты» в трех городских торговых центрах подтвердили, что готовятся возобновить работу с завтрашнего дня, 14 мая. По их словам, решение о возобновлении работы до них было доведено, а каких-либо сообщений об отмене этого решения не поступало.

Согласно информации на сайте администрации, в Тавдинском округе сейчас зарегистрировано семь случаев коронавирусной инфекции. Состояние всех заболевших оценивается, как удовлетворительное.

В начале апреля решение об открытии предприятий малого бизнеса принял мэр города Саянск Иркутской области Олег Боровский. Он объяснил, что «хорошо понимает» теряющих деньги предпринимателей. Однако данное решение впоследствии было оспорено прокуратурой.