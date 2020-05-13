В монастыре на Урале обнаружили очаг коронавируса

В Свято-Николаевском мужском монастыре в городе Верхотурье Свердловской области выявили очаг коронавирусной инфекции. Заболевание уже подтверждено у 19 священнослужителей, в том числе — у настоятеля, игумена Иеронима.

Согласно информации оперативного штаба Свердловской области, к концу дня COVID-19 может подтвердиться еще у 26 человек — послушников монастыря.

«По данным управления Роспотребнадзора, результаты постконтактного тестирования, проведенного в Верхотурье, полученные ведомством на данный момент, действительно позволяют предполагать, что в итоговую сводку за 13 мая попадет еще 26 случаев заражения», — заявили в оперштабе.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ уточняют, что состояние игумена Иеронима стабильное. У всех заболевших коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Помимо служителей монастыря, в городе также выявлены два случая инфицирования среди жителей. Эпидемиологическое расследование по факту вспышки продолжается.

Ранее настоятель другой уральской обители, Среднеуральского женского монастыря, схиигумен Сергий заявлял, что пандемии коронавируса не существует и призывал людей идти в храмы. За это он был отстранен от проповедей.

По словам представителей екатеринбургской епархии, сейчас в монастырях соблюдаются все санитарные меры: масочный режим, дезинфекция, социальное дистанцирование и т.д.