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13 мая, 19:00

Врач «красной зоны» московской больницы для пациентов с COVID-19 ответит в эфире на вопросы читателей

В России приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга

Общество

 

В России временно приостановили обращение аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте Росздравнадзора.

В службе отмечают, что именно эти аппараты ИВЛ использовали для оказания помощи в московской больнице имени Спасокукоцкого и петербургской больнице Святого Георгия, где 9 и 12 мая произошли пожары.

США ранее также отказались до результатов расследования использовать аппараты ИВЛ, идентичные загоревшимся в больницах. «Ростех», в структуры которого входит производящий ИВЛ завод, обещал разобраться в ситуации. Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности оборудования, установленного в обеих в больницах.

В результате пожара, который произошел в коронавирусной больнице Спасокукоцкого 9 мая, погибла одна пациентка, подключенная к ИВЛ. Жертвами пожара в петербургской больнице стали пять человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать возгорание аппарата ИВЛ.

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Теги:
kb, больницы, пожары, ИВЛ
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