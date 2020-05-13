13 мая, 19:00
Врач «красной зоны» московской больницы для пациентов с COVID-19 ответит в эфире на вопросы читателей
В России приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга
В России временно приостановили обращение аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте Росздравнадзора.
В службе отмечают, что именно эти аппараты ИВЛ использовали для оказания помощи в московской больнице имени Спасокукоцкого и петербургской больнице Святого Георгия, где 9 и 12 мая произошли пожары.
США ранее также отказались до результатов расследования использовать аппараты ИВЛ, идентичные загоревшимся в больницах. «Ростех», в структуры которого входит производящий ИВЛ завод, обещал разобраться в ситуации. Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности оборудования, установленного в обеих в больницах.
В результате пожара, который произошел в коронавирусной больнице Спасокукоцкого 9 мая, погибла одна пациентка, подключенная к ИВЛ. Жертвами пожара в петербургской больнице стали пять человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать возгорание аппарата ИВЛ.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных