13 мая, 19:00
Врач «красной зоны» московской больницы для пациентов с COVID-19 ответит в эфире на вопросы читателей
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 10 тысяч
За последние сутки в России зафиксировали 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Об этом сообщили в оперштабе.
Отмечается, что 44,5% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших выявили в Москве — 4703 человека, Московской области — 962 человека и Санкт-Петербурге — 435 человек.
Кроме того, за последние сутки в стране зарегистрировали 96 летальных исходов, еще 4491 человек выздоровел.
Общее число заболевших достигло 242 271 человека, из них 2212 человека— умерли, 48 003 человека — вылечились. Россия по количеству заразившихся находится на втором месте после США.
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