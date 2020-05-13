Глава Ненецкого автономного округа сообщил о планах объединения региона с Архангельской областью

Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции «Говорит Москва» информацию о планах объединения региона с Архангельской областью.

«Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут. Более полная информация будет сегодня после обеда», — заявил он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Бездудный и врио главы Архангельской области Александр Цыбульский собираются объявить о начале процесса объединения регионов 13 мая в Нарьян-Маре. Перед этим там пройдет совещание с главами правительств обоих субъектов. По информации источников издания, референдум по объединению планируют провести уже в этом году.

Собеседник РБК объясняет, что объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов. По словам главы Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, у объединения регионов есть как политические, так и экономические предпосылки. К ним, в частности, относятся, малочисленность населения НАО и необходимость формирования единой политики в области нефтедобычи и управления Северным морским путем.

По административно-политическому устройству Архангельская область и НАО относятся к так называемым «регионам-матрешкам»: округ — это одновременно самостоятельный субъект, и часть области. Другая такая «матрешка» — это Тюменская область, куда входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.