Сотрудники закрытого на карантин психоневрологического интерната на Ставрополье пожаловались на отсутствие помощи

Сотрудники закрытого на карантин Новоселицкого психоневрологического интерната на Ставрополье записали видеообращение, в котором пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты и лекарств, а также отсутствие помощи.

Медучреждение закрыли на карантин 26 апреля, тогда коронавирус был подтвержден у 12 постояльцев. Сотрудники интерната рассказали, что с того момента симптомы инфекции начали проявляться и у них, но результаты их анализов не сообщают.

«Мы не знаем, что делать, проживающие температурят, на вызовы скорой отвечают, что вызывать стоит только в критических случаях, когда проживающий начнет задыхаться», — рассказали медики. По словам персонала, о тактике лечения зараженных им приходится консультироваться с фельдшером.

Глава в Новоселицкого района Владимир Антоненко отреагировал на обращение сотрудников психоневрологического интерната и пообещал до 15 мая перевести всех пациентов в инфекционную больницу.

«Все мы очень обеспокоены инцидентом, произошедшем в селе Чернолесском. <…> Наши медики оказались на передовой борьбы с коронавирусом, и в данный момент их терпение на пределе», — сообщил он в инстаграме.

В Ставропольском крае с начала эпидемии обнаружили 1176 случаев заражения, 380 человек выздоровели, 21 пациент скончался. Режим самоизоляции в регионе действует до 18 мая.