13 мая, 19:00
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ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска за оправдание терроризма в интернете
В Хабаровске задержали 26-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик за призывы к совершению террористических действий в интернете (ст. 205.2 УК). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Уточяется, что мужчина, проникшись идеями радикального ислама, начал рассказывать о терроризме в своем окружении, а также призывал в телеграме оказать помощь запрещенной в России международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и оправдывал вооруженную борьбу «с врагами ислама».
Уточняется, что мужчину задержали еще в апреле. Сейчас он находится под арестом.
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