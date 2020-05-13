ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска за оправдание терроризма в интернете

В Хабаровске задержали 26-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик за призывы к совершению террористических действий в интернете (ст. 205.2 УК). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Уточяется, что мужчина, проникшись идеями радикального ислама, начал рассказывать о терроризме в своем окружении, а также призывал в телеграме оказать помощь запрещенной в России международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и оправдывал вооруженную борьбу «с врагами ислама».

Уточняется, что мужчину задержали еще в апреле. Сейчас он находится под арестом.