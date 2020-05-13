В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Группа американских сенаторов внесла в Сенат США законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом на своем сайте сообщил один из авторов документа сенатор Линдси Грэм.

«Я уверен, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не появился бы здесь, в США», — заявил Грэм. По его словам, Китай отказался позволить международным специалистам проводить расследование в лаборатории Уханя, где начал распространяться коронавирус. Сенатор убежден, что без принуждения Китай не станет сотрудничать в рамках серьезного расследования.

Согласно законопроекту, в течение 60 дней Конгресс должен получить от Китая отчет для расследования по коронавирусу, которое проводят США и организации, с которыми сотрудничают американские власти. Документ также требует от КНР освобождения протестующих активистов, задержанных в Гонконге. Помимо этого, авторы инициативы призывают китайские власти закрыть все рынки, где торгуют дикими животными, представляющими угрозу здоровью людей.

Санкции могут быть наложены, если президент не получит этих подтверждений. Ограничения будут касаться заморозки активов, запрета на въезд, аннулирования виз, запрета финансовым организациям США на выдачу кредитов китайским компаниям и прочего.

В начале мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на доклад спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии рассказало о сокрытии Китаем информации о коронавирусе. В докладе, в частности, говорится, что китайские власти почти месяц скрывали сведения о передаче вируса от человека к человеку, уничтожали доказательства проведения опытов с COVID-19.