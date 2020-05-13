13 мая, 19:00
Врач «красной зоны» московской больницы для пациентов с COVID-19 ответит в эфире на вопросы читателей
В Грозном умер заразившийся COVID-19 замглаврача скорой помощи республики
В Грозном умер заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров, заразившийся коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщили в больнице, где врач проходил лечение.
«Рамзан Айдамиров скончался в больнице, он заразился на работе», —рассказали в 4-й городской больнице Грозного. Ему было 37 лет.
В республиканском минздраве выразили соболезнования в связи со смертью Айдамиров, назвав его одним из самых «ярких и ценных членов нашего коллектива».
Ранее сообщалось, что в Чечне выявили 813 случаев COVID-19, из них девять скончались, еще 466 — выздоровели.
Теги:коронавирус, чечня, nt
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