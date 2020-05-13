В Грозном умер заразившийся COVID-19 замглаврача скорой помощи республики

В Грозном умер заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров, заразившийся коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщили в больнице, где врач проходил лечение.

«Рамзан Айдамиров скончался в больнице, он заразился на работе», —рассказали в 4-й городской больнице Грозного. Ему было 37 лет.

В республиканском минздраве выразили соболезнования в связи со смертью Айдамиров, назвав его одним из самых «ярких и ценных членов нашего коллектива».

Ранее сообщалось, что в Чечне выявили 813 случаев COVID-19, из них девять скончались, еще 466 — выздоровели.