13 мая, 19:00
Врач «красной зоны» московской больницы для пациентов с COVID-19 ответит в эфире на вопросы читателей
Что произошло за ночь 13 мая. Коротко
«Новая газета»редакция
- США решили не использовать поставленные Россией аппараты ИВЛ до выяснения причин пожаров. В Соединенных Штатах пока не применяли аппараты «Авента-М», которые предположительно могли спровоцировать возгорания в больницах Петербурга и Москвы. В качестве меры предосторожности оборудование возвращают Федеральному агентству США по ЧС.
- Глава Мосгордумы заявил о готовности столицы к частичному снятию ограничений по коронавирусу. Алексей Шапошников считает, что ситуация в Москве соответствует всем критериям для первого этапа выхода из режима самоизоляции.
- В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса. По мнению одного из его инициаторов, «без обмана Коммунистической партии Китая» инфекция не появилась бы в США. Документ предполагает введение ограничений в случае, если КНР не отчитается о том, как началась пандемия.
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СМИ: главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят об объединении регионов. По информации источников РБК и «Ведомостей», врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подпишут соответствующий меморандум.
- NASA заключило с «Роскосмосом» договор о доставке американского космонавта на МКС. Полет состоится ориентировочно в октябре на корабле «Союз МС», стартующем с Байконура. За доставку и возвращение астронавта США заплатят России больше 90 млн долларов.
- В Чечне скончался заболевший коронавирусом заместитель главврача скорой помощи. Рамзану Айдамирову было 37 лет, он заразился COVID-19 на работе
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