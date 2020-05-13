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13 мая, 19:00

Врач «красной зоны» московской больницы для пациентов с COVID-19 ответит в эфире на вопросы читателей

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ из-за пожаров в московской и петербургской больницах

Общество

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США изъяли поставленные Россией аппараты искусственной вентиляции легких, которые могли стать причиной смерти шести человек, погибших в пожарах в российских больницах. Об этом сообщает Reuters.

По словам предствителя Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), российские аппараты ИВЛ еще не использовались в американских больницах, однако были доставлены на склады, принадлежащие штатам Нью-Йорке и Нью-Джерси, на случай ухудшения ситуации.

Накануне источник ТАСС сообщил, что аппараты ИВЛ, которые могли стать причиной пожаров в московской больнице имени Спасокукоцкого и петербургской больнице Святого Георгия, были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе.

«Ростех», в структуры которого входит производящий ИВЛ завод, пообещал разобраться в ситуации. Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности оборудования, установленного в обеих в больницах.

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Теги:
коронавирус, ИВЛ, nt
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