США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ из-за пожаров в московской и петербургской больницах

США изъяли поставленные Россией аппараты искусственной вентиляции легких, которые могли стать причиной смерти шести человек, погибших в пожарах в российских больницах. Об этом сообщает Reuters.

По словам предствителя Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), российские аппараты ИВЛ еще не использовались в американских больницах, однако были доставлены на склады, принадлежащие штатам Нью-Йорке и Нью-Джерси, на случай ухудшения ситуации.

Накануне источник ТАСС сообщил, что аппараты ИВЛ, которые могли стать причиной пожаров в московской больнице имени Спасокукоцкого и петербургской больнице Святого Георгия, были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе.

«Ростех», в структуры которого входит производящий ИВЛ завод, пообещал разобраться в ситуации. Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности оборудования, установленного в обеих в больницах.