Скворцова сообщила о психологических проблемах у 40% врачей, работающих с коронавирусными пациентами

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова оценила в 40% долю работающих в коронавирусными пациентами врачей, у которых из-за стресса есть психологические проблемы.

«По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной зоне", имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют невротизирующие различные факторы», — сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24». Еще 10% страдают депрессией и столько же — имеют тревожности и нарушения ночного сна, добавила она.

«Приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия», — пояснила бывшая глава Минздрава. У медработников также возникает деперсонализация, когда они перестают «видеть ощущать пациента как отдельного индивидуума»: «Возникает ощущение безликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы».

На ряду с продолжающимся ростом новых выявленных заражений в России растет и число вспышек в медицинских учреждениях. Так, 12 мая о заражении рассказал главврач Боткинской больницы в Москве. В мае команда Moscow FemFest запустила бесплатную психологическую помощь для женщин-медиков

Согласно президентскому указу, семьи погибшего медработника получат по 2,7 миллиона рублей. Врачебное сообщество начало вести свой «список памяти», где приводятся имена их погибших за время пандемии коллег. К настоящему моменту там 174 имени, не все из этих случаев признавались властями.