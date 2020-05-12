В Москве число погибших от коронавируса превысило 1200 человек

В Москве за последние сутки от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений умерли 53 человека, сообщили в мэрии. Общее число жертв в столице таким образом достигло 1232, а по стране — превысило 2150.

В Москве уже шестой день подряд число погибших превышает 50 человек, ежедневный прирост новых случаев же был выше пяти тысяч со 2 мая (в последнюю неделю он составлял 5-6% от общего числа заражений — в среднем, как и по всей стране).

Всего в столице к настоящему моменту выявили 121 тысячу заболевших, из них под наблюдением врачей остаются более ста тысяч пациентов. Число госпитализаций при этом уже третью неделю «остается стабильным или даже снижается», говорил накануне на совещании с Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин. Точных цифр он тогда не приводил.

Всего по стране заражение подтвердилось уже у 232 тысяч человек — по этому показателю Россия вышла на второе место в мире после Испании, уступая только Соединенным Штатам. С 12 мая в России завершился режим «нерабочих дней»: помимо остановки работы общепита и досуговых заведений, он прекращал работу всех предприятий, кроме списка исключений, определенных в каждом регионе. Новый указ президента Владимира Путина же разрешил работу всех предприятий, кроме тех, чья работа ограничена или запрещена главами регионов с учетом ситуации на местах.