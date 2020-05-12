Число заболевших коронавирусом военнослужащих превысило 1700 человек

В структурах Минобороны заражение коронавирусом зафиксировали к настоящему моменту у более 3,3 тысячи человек. Из них выздоровели уже почти 1400, говорится в ежедневном бюллетене министерства.

Число военнослужащих с подтвердившимся коронавирусом в рядах российской армии достигло 1709 человек (+20 за сутки). Положительный результат также дали тесты 1205 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, среди гражданского персонала их 389.

С 12 мая начали работу призывные комиссии по всей стране. Призыву на военную службу подлежат 135 тысяч человек, в том числе около 10 тысяч новобранцев из Москвы и Подмосковья. Отправки в войска начнутся 20 мая; призывников протестируют перед отправкой в сборный пункт, а по прибытии в части поместят на двухнедельный карантин.

Россия с более 230 тысячами подтвержденных случаев вышла 12 мая на второе место в мире по этому показателю, уступая только Соединенным Штатам. Из них больше половины приходятся на Москву. Ряд стран-соседей России, в том числе Казахстан и Украина, ранее отложили призыв из-за пандемии.