Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON из-за действий властей США

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что вместе со своей командой прекращает работу над блокчейн-платформой TON (Telegram Open Network, «Открытая Сеть Телеграма»). В своем блоге он объяснил это действиями властей США.

«Последние 2,5 года мы работали над блокчейн-платформой нового поколения TON и криптовалютой, которую хотели назвать Gram. TON создавался на принципах децентрализации, присущих Bitcoin и Ethereum, но обходящим их по скорости и масштабу», — начал он свое обращение.

Однако, по его словам, им помешал судебный процесс по иску от американского регулятора рынка ценных бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посчитала токен Gram ценной бумагой: их выпуск и продажа должны были пройти соответствующую регистрацию, однако этого сделано не было. В конце марта суд в штате Нью-Йорк согласился с позицией регулятора и запретил их передачу инвесторам.

«Американский суд не дал идее TON воплотиться. Как? Представьте: несколько человек складываются на строительство золотого рудника, чтобы потом разделить между собой всю добычу, — перефразировал ситуацию разработчик. — И тут приходит судья: "Эти люди не могут инвестировать в рудник, потому что они хотят прибыли, и собираются не оставлять все золото себе, а продавать другим. Поэтому им запрещается добывать золото". Если вы не видите логики в происходящем — вы не один такой».

По словам Дурова, суд в США запретил распространять Gram не только на территории Штатов, но и в других странах, поскольку «тогда бы граждане США могли получить доступ к платформе TON после ее запуска». Ранее в прошлом году из-за претензий властей США отложили запуск и платежной системы от Facebook на базе криптовалюты Libra.

О проекте TON Павла Дурова и его брата Николая стало известно в конце 2017 года. В 2018 году они привлекли под проект TON в результате закрытого предложения инвесторам 1,7 миллиарда долларов (из них от граждан США порядка 420 млрд). Дедлайн по запуску проекта истек в конце апреля в этого года. После этого Дуров неоднократно менял условия для инвесторов, но в итоге предложил им забрать 72% вложений деньгами. СМИ допускали, что разработчику придется искать покупателя на часть своего пакета в мессенджере Telegram, чтобы рассчитаться с инвесторами.