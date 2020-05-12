Публиковавшим в соцсетях фото с морской рыбалки мурманским чиновникам объявили выговор

Глава ЗАТО Александровск в Мурманской области Семен Кауров объявил выговор своим подчиненным, которые во время пандемии публиковали в соцсетях фотографии с морской рыбалки на катере МЧС. Об этом Кауров рассказал губернатору Андрею Чибису на совещании в правительстве региона.

«Да, разобрались, все выяснили, объявили выговоры. Два выговора объявлено, все вопросы решены», — ответил Кауров главе области (цитата по ТАСС). Тот в свою очередь сказал, что госслужащие «обязаны быть примером» в соблюдении противоэпидемических ограничений.

Фотографии с рыбалки в начале мая опубликовала во «ВКонтакте» помощница Каурова по связям с общественностью Екатерина Жигалова: на одной фотографии она позировала с выловленной треской, а на другой — с начальником местного Центра по делам гражданской обороны и ЧС Александром Бекеревым (после резонанса она удалила их).

Кауров объяснял, что они по его заданию проверяли в море соблюдение карантина — с 4 апреля в области действует запрет на выход в море на маломерных судах.

Аналогичная ситуация ранее произошла и на Кубани: пользователи соцсетей заметили вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко в компании друзей с шашлыкам на базе отдыха. Хотя чиновники в начале называли видео фейком и провокацией, 12 мая стало известно, что Демченко отправили в отставку.