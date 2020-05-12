Суд арестовал организатора частного пансионата в Красногорске, где при пожаре погибли 11 человек

Красногорский городской суд арестовал на два месяца Дмитрия Новикова — организатора пансионата-хосписа для пожилых, где при пожаре погибли 11 человек. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

Новикова взяли под стражу до 11 июля, до окончания следствия. Его обвиняют в оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 238 УК). На допросе Новиков полностью признал вину и раскаялся.

По данным следствия, Новиков арендовал загородный дом для использования в качестве хосписа. Он не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому там не проводили проверки пожарной безопасности и санитарных норм, уточняют источники агентства. При этом в беседе с Mash Новиков настаивал, что с документами было «все в порядке, в рамках правового поля». По его словам, уходом за постояльцами занималась патронажная фирма, а медицинскую помощь там не оказывали.

Пожар в подмосковном пансионате произошел в ночь на 11 мая. В результате произошедшего погибли 11 человек в возрасте от 66 до 90 лет. По предварительным данным, там загорелся неисправный водонагреватель в душевой.