Якутского шамана Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу

В Якутске шамана Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу, сообщил «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, двое сотрудников полиции утром пытались забрать Габышева для тестирования на коронавирус. Хотя, как отметил правозащитник, формальных оснований для этого не было: режим самоизоляции шаман не нарушал и не выезжал в другие регионы.

Вечером к его дому приехали около 20 силовиков. Габышева вывели его из дома в согнутом положении, в наручниках и без обуви, после чего увезли в психбольницу. Полицейские не стали пускать к шаману присутствовавшую на месте задержания адвоката Ольгу Тимофееву.

Прянишников добавил, что силовики также задержали двух сторонников Габышева — блогера Сергея Тихого и его девушку — за нарушение самоизоляции. «Не исключаю, что в очередной раз могут могут вменить неповиновение», — добавил правозащитник.

Габышев в прошлом году дважды отправлялся в пеший поход в Москву для проведения обряда «изгнания Владимира Путина». В сентябре его задержали в Бурятии и завели против него дело о призывах к экстремизму. Обвинения в рамках дела ему так и не предъявили. После задержания во время второй попытки дойти до Москвы шамана и его сторонников оштрафовали за неповиновение полицейским.

Прянишников предполагает, что нынешнее задержание может быть связано с попыткой отправить Габышева на психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела. Однако правозащитник подчеркивает, что это можно сделать только по решению суда, а о возобновлении расследования информации все еще нет.