СМИ: крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Крупнейшим кредитором учредителя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), оказался Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), принадлежащий компании «Роснефть». Об этом говорится в расследовании самого издания, а также «Медузы», The Bell и Forbes.

«Ведомости» со ссылкой на документы БНМ отмечают, что сейчас долги компании составляют 810 млн рублей. Они возникли из-за обязательных лицензионных платежей издания акционерам — Pearson, Dow Jones и Sanoma, которым оно должно было перечислять совокупно 18% выручки.

После кризиса в конце 2000-х годов рекламные доходы «Ведомостей» сильно снизились, но акционеры не уменьшили очередной платеж и посчитали его долгом, отметил источник издания. В итоге после продажи «Ведомостей» издатель стал должен эти деньги новым владельцам, именно эта сумма — большая часть задолженностей БНМ.

Единственный акционер компании — АО «Аркан инвестмент». Долг этой компании на конец 2018 года, по данным системы СПАРК, составлял 2,4 млрд рублей. Источники «Медузы» утверждают, что в конце прошлого года этот показатель снизился до 2 млрд рублей. Эти деньги ВБРР, отмечает издание, дошли до «Аркан инвестмент» через фирму-прокладку — ООО «Константа».

«Ведомости» учредили три иностранные компании: Independent Media, Pearson и Dow Jones, владевшие изданием через кипрскую компанию Delovoi Standart Ltd. После ограничения на иностранный капитал в СМИ Демьян Кудрявцев и его партнеры приобрели «Ведомости» за 10 млн евро. Delovoi Standart оформили на жену Кудрявцева — Яну Мозель-Кудрявцеву.

При этом по закону стало нельзя владеть российскими СМИ и через компании в зарубежных юрисдикциях, из-за чего в феврале 2016 года Delovoi Standart продала все 100% БНМ другой компании Мозель-Кудрявцевой — «Аркан инвестмент» уже за 24,5 млн евро. Эта сумма называется в отчете кипрской компании за 2015 год, говорится в расследовании.

Источник Forbes утверждает, что кредит «Аркану» на покупку акций БНМ через компанию-прокладку выдал Газпромбанк, через год долг выкупила компания «Константа». Журналисты выяснили, что она взяла для этого кредит в ВБРР на 28 млн евро.

В марте «Ведомости» перешли от Кудрявцева и партнеров к главному редактору газеты «Наша версия» Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу. Одного из основателей журнала «Эксперт» Андрея Шмарова назначили и.о. главреда «Ведомостей».

После этого в редакции начались конфликты. Шмаров изменил заголовок в статье о продаже венесуэльских активов «Роснефти» на противоположный по смыслу. Позже он снял с сайта издания колонку экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также запретил публиковать в газете и на сайте любые тексты на основе опросов «Левада-центра» и «плохо писать» про поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

Сам Шмаров призывал не преувеличивать разногласия в коллективе. «Ситуация непростая, но я бы не стал реализации той или иной редакционной политики придавать значение сверхценной идеи», — говорил он.