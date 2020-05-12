Работники больницы в Ревде, где произошла вспышка COVID-19, пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты

Врачи больницы уральского города Ревда, где в конце прошлой недели был введен карантин из-за вспышки коронавируса, рассказали о нехватке средств индивидуальной защиты.

«СИЗами обеспечили: костюм защитный (на 10 дней), маски одноразовые (одна на смену), респиратор и очки (на несколько дней), шапочка и бахилы. Естественно, менять их надо после каждого обхода, но давали только это. На вопрос, почему нет больше СИЗов, получили ответ: "Денег нет"», — рассказали медики входящему в «Синдикат-100» порталу «Ревда-инфо».

По словам сотрудников больницы, в условиях нехватки СИЗ они после каждого обхода больных обрабатывали имеющиеся средства индивидуальной защиты антисептиком. Но от заражения это не спасло.

«Новая газета» обратилась в оперативный штаб Свердловской области по коронавирусу с просьбой прокомментировать заявления ревдинских медиков, и пояснить, устранен ли дефицит средств индивидуальной защиты сегодня. На момент публикации ответа не последовало, он будет опубликован по получении.

В то же время один из сотрудников больницы заявил «Новой газете», что «на себе не почувствовал нехватку СИЗов». «С голыми руками нас на ковид не отправляли. Но мы были на передовой. Про остальных сказать не могу».

О вспышке коронавируса в городской больнице Ревды стало известно 9 мая. Коронавирус был выявлен у десяти сотрудников, в том числе у пяти врачей, трех санитаров и буфетчицы инфекционного отделения. Информацию об еще одном заболевшем в Роспотребнадзоре не предоставили.

Заболевших работников ревдинской горбольницы увезли в 40-ю и 14-ю больницы Екатеринбурга. Остальной персонал изолировали в одном из больничных корпусов в самой Ревде. Здоровые медики продолжают оказывать помощь пациентам.