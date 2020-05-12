Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал Интерфаксу, что заразился коронавирусом. Он находится в больнице.

«Да, заболел. Лечусь», — сказал Песков.

Жена Пескова — фигуристка Татьяна Навка — сообщила Daily Storm, что также госпитализирована с COVID-19. Она добавила, что у них с мужем все в порядке. «Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — сказала Навка.

Журналисты Кремлевского пула отмечают, что последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля — во время совещания с президентом Владимиром Путиным. В тот день о своем заражении коронавирусом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В беседе с ТАСС пресс-секретарь президента сказал, что очно контактировал с главой государства больше месяца назад.

Помимо Мишустина и Пескова, коронавирусом ранее заболели министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

Михаил Мишустин все еще находится под наблюдением медиков, динамику его состояния специалисты называют положительной. Он продолжает работать с документами и активно контактирует с коллегами по телефону. Обязанности премьер-министра временно исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.