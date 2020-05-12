Znak.com: в Челябинске полицейского арестовали за избиение и изнасилование задержанного дубинкой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий (ст. 286 УК) против сотрудника патрульно-постовой службы, работающего в отделе полиции «Ленинский» в Челябинске. Его отправили в СИЗО.

«В утреннее время 6 мая текущего года в отдел полиции "Ленинский" (город Челябинск) по вызову о семейном конфликте был доставлен местный житель, ранее судимый за совершение убийства и других преступлений. В отделе полиции сотрудник правоохранительных органов, превысив служебные полномочия, нанес задержанному травмы», — заявили в СКР.

По информации Znak.com, сотрудника полиции подозревают не только в избиении, но и в изнасиловании задержанного. Мужчину, как пишет издание, доставили в отдел, там он стал вести себя агрессивно и грубо выражался в адрес сотрудников. Подозреваемый полицейский в ответ сначала избил его, а затем изнасиловал дубинкой. После этого мужчину выпустили из отдела.

Задержанный вернулся домой, однако на следующий день ему стало плохо. Он потерял сознание. Врачи зафиксировали у него повреждения внутренних органов.

В ГУ МВД по Челябинской области факт возбуждения уголовного дела против своего сотрудника также подтвердили, отметив, что в случае, если его вина будет доказана, «строгое дисциплинарное наказание» последует и для его руководства.