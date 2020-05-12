ТАСС: аппараты ИВЛ, которые могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Петербурга, изготовили на одном заводе

Аппараты искусственной вентиляции легких, которые могли стать причиной пожаров в московской больнице имени Спасокукоцкого и петербургской больнице Святого Георгия, были изготовлены на одном заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их информации, загоревшиеся в обоих медучреждениях аппараты ИВЛ произвели на Уральском приборостроительном заводе. Больница Святого Георгия уже отказалась от использования этой модели аппаратов до результатов расследования. Всего клиника закупила 237 аппаратов ИВЛ производства уральского завода.

«Ростех», в структуры которохо входит производящий ИВЛ завод, пообещал разобраться в ситуации; пока рассматриваются разные версии причин возникновения пожара.

В результате пожара, который произошел в коронавирусной больнице Спасокукоцкого 9 мая, погибла одна пациентка, подключенная к ИВЛ. Жертвами пожара в петербургской больнице стали пять человек.

По предварительным данным экстренных служб, причиной произошедшего могло стать возгорание аппарата ИВЛ. Росздравнадзор начал проверку качества и безопасности оборудования, установленного в обеих в больницах.