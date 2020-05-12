ФСБ задержала жителя Тверской области по делу о подготовке теракта

В городе Кимры Тверской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя 2001 года рождения по делу о подготовке теракта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу.

По данным ФСБ, задержанный готовился к поджогам зданий органов власти, вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. У задержанного изъяли травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, переделанный в боевой аналог, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники, где, отметили в службе, были записи о планируемом теракте.

Задержанного молодого человека арестовали. Его мотивы не уточняются.

В апреле по делу о подготовке нападения на учебное заведение задержали жителя Тюменской области 2001 года рождения. При этом большинство образовательных учреждений региона на тот момент уже были на дистанционном обучении. До этого ФСБ отчиталась о предотвращении массового убийства в одном из техникумов на Сахалине. По делу о подготовке нападения задержали двоих юношей 2002 и 2003 годов рождения.

В феврале спецслужбы сообщали о задержании в Саратове двух подростков 14 и 15 лет, которые, по версии следствия, готовились совершить нападение на школу. Они сначала дали признательные показания, но позже от них отказались.