Жители омской глубинки объявили голодовку против «жизни в изоляции»

Инвалид первой группы, правозащитник Дмитрий Щекотов и его помощница — пенсионерка Алла Торгаева, живущие в селе Курганка Омской области, объявили 12 мая «предупредительную голодовку». Они выступили против «произвола местных и областных чиновников», из-за бездействия которых жители отдаленных от районного центра сел «фактически лишены права на человеческую жизнь». Им не пришлось «самоизолироваться» из-за пандемии коронавируса (в этом районе он не выявлен), потому что, говорят участники акции, они и так «давно живут в изоляции».

Курганка находится в 260 километрах от Омска и в 42-х - от райцентра Муромцево: автобус ходит туда раз в неделю, фельдшерско-акушерского пункта в Курганке нет.

«Дмитрий Дмитриевич уже около 20 лет — с тех пор, как лишился зрения, добивается социальной поддержки, — рассказывает Алла Торгаева. — По решению суда районные власти обязаны ему предоставить постоянный уход на дому, но это решение не исполняется». По ее словам, соцработник приходит примерно на 15 минут, чтобы узнать, «как дела», и отправляется дальше, так как ему за день нужно обойти еще восемь пожилых людей. «По нашей грязи попробуй до них доберись», — говорит Торгаева.

Дмитрий Щекотов и Алла Торгаева. Фото: Георгий Бородянский, «Новая газета»

О правозащитной деятельности Щекотова «Новая» рассказывала много раз: в частности, ему удалось «выбить» через суд санаторно-курортные путевки всем инвалидам Омского региона. Щекотову 78 лет. Три года назад врачебная комиссия назначила ему еще одну инвалидность, и тоже первую группу — из-за тяжелого заболевания опорно-двигательного аппарата.

В последнее время, говорит Торгаева, самочувствие его резко ухудшилось. Необходимы операция и обследование, но в ЦРБ говорят, что «сейчас не время»: глава областного Минздрава издала распоряжение о приостановлении на период борьбы с коронавирусной инфекцией любой медицинской помощи, кроме экстренной.

Дмитрий Щекотов. Фото: Георгий Бородянский, «Новая газета»

Перед 9 мая Дмитрий Щекотов получил открытку от губернатора: Александр Бурков поздравил его, как сироту войны, с Днем Победы. Эту открытку правозащитник на днях послал ее отправителю на адрес областного правительства, приложив к ней письмо, где вкратце описал 20 лет своей изоляции.

12 мая Щекотов и Торгаева отправили областному главе уведомление о начале трехдневной предупредительной голодовки. Их требования: сделать правозащитнику операцию по удалению грыжи, провести обследования у сосудистого хирурга и на МРТ, исполнить судебное решение – о назначении ему постоянного ухода на дому.

Ряд требований относятся к жителям соседнего села Казанка – супругам Владимиру и Екатерине Казанцевым. «Они оба — инвалиды, у них ситуация еще тяжелей, чем у нас, — поясняет Торгаева. — В Курганке хотя бы есть магазин, а им приходится закупаться в Муромцево. Автобус ходит туда по четвергам: чтоб сесть на него, надо пройти пять километров до трассы, а там грязь непролазная, таксисты и автобусы ехать по ней отказываются. Два человека уже скончались на этой дороге: не смогли ее перейти. Пенсионерка Тагузкина из больницы возвращалась: сердце было больное у нее, водитель автобуса сказал «не поеду», она по дороге упала и умерла. А потом брат ее умер там же, почти в том же месте».

В апреле в доме Казанцевых снесло часть крыши ураганом: голодающие требуют, чтобы власти или отремонтировали ее, или предоставили им другое жилье. А также почистили дорогу от Казанки до трассы, или переселили всех ее жителей (один них – участник Великой Отечественной войны) в «человеческие условия».