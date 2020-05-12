СМИ: власти Уханя решили протестировать всех жителей на коронавирус

Всем жителям китайского города Ухань в провинции Хубей решили провести тесты на коронавирус. С документом ознакомилось агентство Reuters, подлинность подтвердили два источника.

Тестирование жителей многомиллионного города планируется провести за десять дней. Власти каждого района Уханя должны предоставить подробный план для проведения тестирования. South Ching Morning Post пишет, что проверять будут как местных жителей, так и приезжих.

Такое решение власти приняли после того, как 10 мая в Ухане зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. Помимо этого, в городе зафиксировали еще 11 случаев, когда у пациентов COVID-19 протекает бессимптомно, всего под наблюдением в городе 615 таких заболевших.

В провинции Хубей больше месяца назад отменили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, COVID-19 жители Ухани заразились на местном рынке, где незаконно торговали дикими животными. При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек говорил об отсутствии доказательств того, что рынок в Ухани стал первым источником заражения COVID-19.

SCMP рассказывало, что первый возможный случай заражения был выявлен в Хубее в ноябре прошлого года. По данным издания, медики только к концу декабря поняли, что имеют дело с новым типом инфекции, китайские власти впервые объявили о COVID-19 31 декабря. Также СМИ писали, что во Франции 27 декабря прошлого года госпитализировали мужчину с симптомами COVID-19, впоследствии диагноз у него подтвердился. Однако, по официальным данным, инфекция появилась в стране спустя месяц после этого.

Китай, по последним данным университета Хопкинса, находится на 11 месте по числу заболевших коронавирусом. Там подтверждено более 84 тысяч случаев заражения, свыше 4,6 тысячи скончались.