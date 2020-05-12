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Умер публицист и один из лидеров националистов в России Константин Крылов

Общество

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В возрасте 52 лет умер писатель, публицист и общественный деятель Константин Крылов. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Надежда Шалимова.

Фотография из фейсбука Надежды Шалимовой.

В конце апреля Крылов перенес инсульт. В начале мая Шалимова рассказала о новом разрыве сосуда у супруга. Сегодня в полдень публицист скончался.

Константин Крылов также известен как создатель незарегистрированной Национально-демократической партии. В 2016 году он стал членом «Комитета 25 января» — националистического движения, в котором состояли участники и сторонники войны на Донбассе.

В 2011 году против Крылова возбудили уголовное дело по статье об экстремизме из-за его выступления на московском митинге «Хватит кормить Кавказ». Впоследствии ему назначили 120 часов исправительных работ. 

В разные годы Крылов был главредом газет «Спецназ России» и «Русский марш», журнала «Вопросы национализма». С 2007 года работал в «Агентстве политических новостей».

Теги:
kb, писатели, националисты, крылов
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