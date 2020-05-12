Замглавы Новороссийска уволили из-за поездки на базу отдыха во время режима самоизоляции

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко уволил своего заместителя Екатерину Демченко из-за ее поездки на базу отдыха во время режима самоизоляции. Об этом говорится на сайте местной администрации.

«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти», — объяснил свое решение глава Новороссийска.

Поводом для служебной проверки в городской администрации стало распространившееся в соцсетях видео, на котором Демченко в компании других людей жарит шашлыки на базе отдыха. «Комсомольская правда. Кубань» отмечает, что кадры были сняты 10 мая.

Фото: «Комсомольская правда. Кубань»

«Все это неправда, видео фейковое, мы сейчас запрашиваем видео со своих видеокамер и будем предоставлять. Не было на праздники никого, мы не работаем», — заявил тогда изданию представитель базы отдыха. Сама Демченко называла видео провокацией.

В Краснодарском крае, по последним данным, коронавирус был подтвержден больше чем у двух тысяч человек, 22 пациента скончались. По числу заболевших Кубань находится на восьмом месте среди российских регионов. С 31 марта там действует режим самоизоляции, на прошлой неделе его продлили до 23 мая.