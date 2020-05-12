В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбления чиновниками граждан

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Размер штрафа за первое нарушение предлагается установить в размере от 50 тысяч рублей до 100 тысяч с лишением права занимать госдолжности на срок до года. За повторное оскорбление чиновнику может грозить штраф от 100 до 150 тысяч рублей и лишение возможности работать на госслужбе сроком до двух лет.

Авторы законопроекта также предлагают дополнить само понятие оскорбления, так как по действующему законодательству оскорблением считается высказывание в неприличной форме, а унижение чести и достоинства человека необязательно выражается в ней. Штрафы за оскорбление в целом предлагается увеличить для граждан с 5 тысяч рублей до 10 тысяч, для должностных лиц — с 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц — с 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

В конце января по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин предложил ужесточить ответственность за оскорбления. О необходимости увольнять чиновников за хамство и оскорбления граждан во время него заявил член совета Кирилл Кабанов.

С прошлого года в России действует закон, предусматривающий наказание за размещение в интернете информации, выражающей неуважение к обществу, официальным госсимволам России, государству и органам власти. По нему гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — от 100 до 200 тысяч или арест.