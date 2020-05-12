При взрыве на военном полигоне в Кемеровской области погибли не менее двух человек
При взрыве боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области погибли двое гражданских. Об этом сообщили ТАСС в командовании Юргинского гарнизона.
Там отметили, что погибшие могли проникнуть на военный объект незаконно, из-за произошедшего проводится проверка. Источник агентства сообщал о нескольких погибших в результате взрыва.
Боеприпас взорвался накануне. По предварительным данным, гражданские на полигоне искали и собирали цветной металл. Взрыв произошел, когда боеприпас попытались разобрать.
Юргинский общевойсковой полигон — крупнейший центр испытаний вооружения и боевой техники, а также учений в Центральном военном округе, отмечает агентство. Его площадь — около 30 тысяч гектаров.
Теги:em, гибель, взрыв, кемеровская область
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