При взрыве на военном полигоне в Кемеровской области погибли не менее двух человек

При взрыве боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области погибли двое гражданских. Об этом сообщили ТАСС в командовании Юргинского гарнизона.

Там отметили, что погибшие могли проникнуть на военный объект незаконно, из-за произошедшего проводится проверка. Источник агентства сообщал о нескольких погибших в результате взрыва.

Боеприпас взорвался накануне. По предварительным данным, гражданские на полигоне искали и собирали цветной металл. Взрыв произошел, когда боеприпас попытались разобрать.

Юргинский общевойсковой полигон — крупнейший центр испытаний вооружения и боевой техники, а также учений в Центральном военном округе, отмечает агентство. Его площадь — около 30 тысяч гектаров.