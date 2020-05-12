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В Красноярском крае из-за вспышки коронавируса ограничили въезд на территорию крупнейшего золотодобывающего предприятия

Общество

 

Губернатор Красноярского края Александр Усс ограничил въезд и выезд на территорию крупнейшего золоторудного месторождения страны — Олимпиадинского ГОКа на севере региона. На предприятии золотодобывающей корпорации «Полюс» заражения коронавирусом выявили уже у 101 рабочего.

Согласно указу Усса, исключение будет действовать в отношении скорой помощи, пожарных и других экстренных служб, а также тех, кто задействован в непрерывном производстве. Всех сотрудников комбината обязали соблюдать дистанцию и носить средства защиты.

О заражении руководство «Полюса», принадлежащего сыну сенатора Сулеймана Керимова Саиду, сообщило в начале мая; доля жителей края и рабочих из других регионов среди заболевших была равной. В конце марта руководство «Полюса» вместе с другими промышленниками жаловалось на нехватку тестов для тестирования рабочих. 

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Теги:
золотодобыча, карантин, красноярский край, коронавирус, va
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