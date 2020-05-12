На сообщивших об изнасиловании жительниц Красноярска составили протоколы о нарушении самоизоляции

На двух жительниц Красноярска, сообщивших об изнасиловании, составили протоколы о нарушении самоизоляции. Об этом сообщили «Тайге.инфо» в местной полиции.

22 апреля на улице мужчина украл сотовые телефоны и ювелирные украшения у девушек, после чего изнасиловал их и скрылся. Девушки рассказали о произошедшем полицейскому патрулю.

По подозрению в изнасиловании задержали ранее судимого местного жителя 1964 года рождения. На него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.

В полиции добавили, что ни предполагаемый насильник, ни его жертвы не должны были находиться на месте произошедшего из-за действующих в Красноярском крае ограничений из-за пандемии коронавируса. Режим самоизоляции для граждан продлен в регионе до конца мая.