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На сообщивших об изнасиловании жительниц Красноярска составили протоколы о нарушении самоизоляции

Общество

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На двух жительниц Красноярска, сообщивших об изнасиловании, составили протоколы о нарушении самоизоляции. Об этом сообщили «Тайге.инфо» в местной полиции. 

22 апреля на улице мужчина украл сотовые телефоны и ювелирные украшения у девушек, после чего изнасиловал их и скрылся. Девушки рассказали о произошедшем полицейскому патрулю. 

По подозрению в изнасиловании задержали ранее судимого местного жителя 1964 года рождения. На него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции. 

В полиции добавили, что ни предполагаемый насильник, ни его жертвы не должны были находиться на месте произошедшего из-за действующих в Красноярском крае ограничений из-за пандемии коронавируса. Режим самоизоляции для граждан продлен в регионе до конца мая.

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Теги:
em, самоизоляция, насилие, коронавирус, красноярский край
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