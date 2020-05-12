«Топайте отсюда». В Екатеринбурге нарушители самоизоляции напали на полицейских

В Екатеринбурге на улице Кузнецова нарушители режима самоизоляции напали на сотрудников полиции. Об этом «Новой газете» сообщили в городском управлении МВД.

Патрульные подошли к компании, распивавшей алкоголь на детской площадке. На просьбу показать документы один из мужчин отреагировал резко: сначала он заявил, что ничего не распивает, затем, надев маску, начал спрашивать у полицейских: «Вы чего сюда пришли? Вам что надо?»

После того, как полицейские предупредили мужчину об административной ответственности, он заявил, что его «нервируют люди в форме», о чем у него «есть справка».

«Топайте отсюда». В Екатеринбурге на улице Кузнецова нарушители режима самоизоляции напали на сотрудников полиции. pic.twitter.com/8rsPUI5FEr — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 12, 2020

Словесная перепалка переросла в конфликт, в ходе которого один из мужчин атаковал сотрудника полиции. На видеозаписи, предоставленной в распоряжение «Новой газеты», видно, как мужчина «напрыгивает» на полицейского, выбивая у него дубинку. Сотрудникам полиции в ходе конфликта пришлось применить газовый баллончик.

В итоге двое мужчин были задержаны. На них заведены административные дела по статьям о невыполнении требований полицейского, нарушения самоизоляции и нахождения в в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК). Материалы уже переданы в Следственный комитет.