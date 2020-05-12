На Сахалине введут цифровые пропуска для въезда работников из других регионов

Власти Сахалинской области с 14 мая введут цифровые пропуска на въезд в регион для всех, у кого нет прописки в регионе. Перед прибытием нужно будет заполнить анкету на сайте областного правительства, оформлять документы будут в аэропорту Южно-Сахалинска.

Въезд по пропускам разрешат только по работе: в анкете нужно будет указать адрес и другие данные предприятия, а работодатель также должен за неделю уведомить властей о приглашении на работу и месте, где работники будут проходить двухнедельный карантин.

«Ко мне обращаются сахалинцы и курильчане с просьбой "закрыть регион". В тоже время нам необходимо обеспечить производственный процесс», — объяснил решение губернатор Валерий Лимаренко (цитату приводит его пресс-служба). За невыполнение требований пригрозили штрафом до 30 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч для юрлиц..

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Сахалин остается одним из регионов, наименее пострадавших от COVID-19: там выявили 41 заболевшего (все случаи считаются завозными), выздоровели уже 20 из них, жертв не было. С конца марта всех приезжающих обязали проходить двухнедельный карантин, а в апреле компаниям усложнили завоз сезонных рабочих. С 12 мая там, как и еще в ряде регионов, начнут постепенно снимать карантин — откроют спортивные организации и еще ряд торговых объектов.