«Ведомости»: в правительстве оценили анонсированные Путиным меры поддержки в 800 млрд рублей

Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых накануне рассказал президент России Владимир Путин, будут стоить государству примерно 800 млрд рублей. Об этом рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Одна из самых дорогих мер — списание налогов и новые льготные кредиты для выплаты зарплат. Малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации смогут не платить налоги и страховые платежи за второй квартал, кроме НДС. Они также получат кредиты под 2%, при этом если предприятие сохранит 90% сотрудников, власти погасят все проценты, если 80% — половину.

Цена программы по списанию кредитов — более 300 млрд рублей, налоговые каникулы один из собеседников «Ведомостей» оценил менее чем в 200 млрд.

Путин также пообещал дополнительную поддержку индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Цена увеличения пособия по безработице для первых до 12 130 рублей и вычета из страховых взносов на ту же сумму составит порядка 48 млрд рублей, пишут «Ведомости». «Налоговый капитал» на 2020 год для самозанятых тоже в размере одного минимального размера оплаты труда обойдется бюджету примерно в 15 млрд рублей.

Помощь семьям с детьми собеседники «Ведомостей» оценили более чем в 200 млрд рублей. Среди анонсированных Путиным новых мер — увеличение для неработающих родителей минимального пособия по уходу за ребенком с 3375 до 6751 рублей и выплаты с 1 июня по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет.

Накануне российский лидер объявил о завершении в стране режима нерабочих дней с 12 мая, который действовал в стране с конца марта из-за пандемии коронавируса. Ограничения сохранятся для людей старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проводить массовые мероприятия по-прежнему нельзя.

Решение о снятии ограничений принимают самостоятельно власти регионов. Так, режим всеобщей самоизоляции с сегодняшнего дня отменяется в Башкирии и Мурманской области. В Москве же, которая находится на первом месте в стране по числу заразившихся и умерших с COVID-19, планируют сохранить ограничения до 31 мая, в городе с 12-го числа возобновят работу лишь стройки и промышленные предприятия.