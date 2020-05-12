Что произошло за ночь 12 мая. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Выборгском районе Санкт-Петербурга пять пациентов с COVID-19 погибли в ходе пожара в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом. Пожар начался на шестом этаже здания в реанимации «красной зоны»; предположительно, загорелся аппарат ИВЛ. В субботу 9 мая из-за пожара погиб пациент московской коронавирусной больницы.
- В Москве коронавирус подтвердился у главврача Боткинской больницы и брата телеведущей Елены Малышевой Алексея Шабунина. Как и ранее глава больницы в Коммунарке Денис Проценко, он продолжит работу из своего кабинета по видеосвязи.
- Правительство оценило в 800 млрд рублей затраты на анонсированный Владимиром Путиным пакет антикризисных мер. Так, условно-возвратные льготные кредиты для сохранения рабочих мест будут стоить бюджету 300 млрд, а списание налогов за второй квартал — 200 млрд, рассказали источники «Ведомостей».
- Разовые выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 15 лет начнутся с 1 июня, следует из постановления правительства. Подать заявку можно будет на госуслугах или на сайте Пенсионного фонда. Стоимость этой меры превысит 200 миллиардов рублей.
- Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт объявили о снижении нефтедобычи в июне в дополнение к обязательствам по сделке ОПЕК+. Саудиты — на миллион баррелей в сутки, а две остальные страны Персидского залива — на 100 и 80 тысяч соответственно. Они хотят стимулировать участников сделки выполнять обязательства и дополнительно сократить добычу. Котировки Brent ответили непродолжительным ростом до 31,3 доллара за баррель и вновь опустились ниже 30.
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Теги:нефть, петербург, пожары, коронавирус, va
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