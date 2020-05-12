При пожаре в петербургской больнице для пациентов с коронавирусом погибли пять человек

При пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

❗️ В Петербурге при пожаре в городской больнице Святого Георгия погибли пять человек. Они были подключены к аппаратам ИВЛ и не могли передвигаться самостоятельно.



Площадь возгорания составила 10 кв. м pic.twitter.com/w2BsvNHHmM — Телеканал 360° (@360tv) May 12, 2020

По данным источника Интерфакса, у всех погибших был подтвержден COVID-19. Очаг пожара располагался в реанимации «красной зоны», предположительно, воспламенился аппарат искусственной вентиляции легких. В экстренных службах сказали, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования, из-за чего произошло короткое замыкание.

Из больницы эвакуировали 150 человек. В настоящее время экстренным службам удалось локализовать пожар на площади в десять квадратных метров. Из-за пожара Следственный комитет по Петербургу возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Фото: управление МЧС по Петербургу

9 мая при пожаре в московской горбольнице имени С. И. Спасокукоцкого, где тоже лечат пациентов с коронавирусом, погиб один человек. Источник ТАСС в экстренных службах называл причиной возгорания неисправность аппарата ИВЛ.