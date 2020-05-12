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В Москве главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

Общество

 

У главврача Боткинской больницы в Москве, брата телеведущей Елены Малышевой Алексея Шабунина подтвердился коронавирус. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Шабунин самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать, он общается с коллегами по видеосвязи. По его словам, больница продолжает оказывать помощь как пациентам с COVID-19, а также онкологическим и гематологическим больным.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 мая заявил, что антитела к коронавирусу выявлены у двух тысяч городских медработников. По его словам, на тот момент из них тысяча человек уже переболели COVID-19, еще тысяча – болели.

Теги:
em, москва, врачи, коронавирус
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