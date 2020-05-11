Иранские военные сообщили о гибели 19 человек в ходе учений, на которых фрегат по ошибке выпустил ракету по своему кораблю

Военно-морские силы Ирана сообщили о 19 погибших и 15 пострадавших в результате аварии на учениях в Оманской заливе, передает Reuters со ссылкой на заявление иранских военных.

اولین فیلم از #ناوچه_کنارک بعد از حادثه شب گذشته pic.twitter.com/PeoRdedbfw — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) May 11, 2020

Во время учений иранский фрегат Jamaran по ошибке выпустил ракету по своему вспомогательному кораблю Konarak. Агентство Fars сообщает, что пострадавшее судно отбуксировали в один из портов, проводится расследование.

По данным Tasnim, инцидент произошел накануне вечером возле портов Джаск и Чабахар на юго-востоке Ирана. Возможной причиной произошедшего СМИ называют преждевременное осуществление запуска — Jamaran выпустил ракету до того, как Konarak отошел от мишени на безопасное расстояние.

В январе иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили под Тегераном лайнер «Международных авиалиний Украины». В результате аварии погибли все 176 человек, которые находились на борту. Катастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.