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Иранские военные сообщили о гибели 19 человек в ходе учений, на которых фрегат по ошибке выпустил ракету по своему кораблю

Общество

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Военно-морские силы Ирана сообщили о 19 погибших и 15 пострадавших в результате аварии на учениях в Оманской заливе, передает Reuters со ссылкой на заявление иранских военных. 

Во время учений иранский фрегат Jamaran по ошибке выпустил ракету по своему вспомогательному кораблю Konarak. Агентство Fars сообщает, что пострадавшее судно отбуксировали в один из портов, проводится расследование. 

По данным Tasnim, инцидент произошел накануне вечером возле портов Джаск и Чабахар на юго-востоке Ирана. Возможной причиной произошедшего СМИ называют преждевременное осуществление запуска — Jamaran выпустил ракету до того, как Konarak отошел от мишени на безопасное расстояние.

В январе иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили под Тегераном лайнер «Международных авиалиний Украины». В результате аварии погибли все 176 человек, которые находились на борту. Катастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.

Теги:
kb, корабли, авария, иран
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