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В Челябинске у резиденции губернатора прошел пикет против временного запрета абортов

Общество

Александр Шестаковспециально для «Новой»

 

В Челябинске возле здания администрации и резиденции губернатора феминистки провели пикет против временного запрета абортов, установленного в регионе на период пандемии коронавируса.

Фото: из группы «Челябинская Феминистская Агитгруппа» во «ВКонтакте».

«Мы хотели привлечь внимание к этой проблеме, так как отнимать репродуктивные права в такое непростое время нельзя», — рассказала активистка челябинской феминистской агитгруппы.

По словам активисток, во время одиночного пикета к участнице подходили сотрудники полиции и «некто предположительно из охраны резиденции». Однако почти двухчасовой одиночный пикет прошел без происшествий. 

Это уже вторая акция протеста челябинского фемсообщества. 8 мая активистки установили инсталляцию у здания областного Минздрава — так же в знак протеста против запрета абортов в регионе.

Минздрав Челябинской области выпустил приказ, согласно которому на время пандемии коронавируса на территории региона прекращается выполнение медицинских абортов в дневном стационаре на базе круглосуточного стационара. Документ также уменьшает частоту плановых посещений во время беременности: вместо этого организована дистанционная консультация для беременных.

Теги:
kb, пикеты, аборты, челябинск
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