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В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

Общество

 

За последние сутки в Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1179.

Москва остается лидером среди российских регионов по числу заболевших и умерших пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии инфекцию в столице обнаружили у 115,9 тысячи человек, при этом 17,8 тысяч человек уже выздоровели. Всего в стране умерли больше двух тысяч пациентов с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по эпидемобстановке рассказал, что в последние три недели количество госпитализаций с коронавирусом в столице стабилизировалось и даже снижается. По его словам, этому способствовало трехкратное увеличение объема тестирований за этот период. Ранее режим самоизоляции в Москве продлили до конца мая.

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Теги:
kb, москва, коронавирус
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