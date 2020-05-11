Голосование за премию фонда Немцова-2020 на сайте «Новой» завершено. Реакция

Сегодня, 11 мая, на сайте «Новой» завершилось голосование за лауреатов премии фонда Бориса Немцова 2020, длившееся с 14 апреля. Количество проголосовавших превысило 90 тысяч человек. Это в четыре раза больше результатов прошлого года и в восемь — позапрошлого.

Проголосовать смог каждый второй попавший на страницу уникальный посетитель, каждый «уник» возвращался на страницу с голосованием еще в среднем шесть раз за весь период. Абсолютное большинство проголосовавших — россияне.

Регламент премии предполагал выбор пятерых кандидатов из 36 фамилий. Наибольшее количество голосов набрали: фотограф и активистка Виктория Ивлева (42,9%), фигурантка «ингушского дела» Зарифа Саутиева (30,65%), Руслан Шаведдинов, сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» (11,68%), Константин Котов, политзаключенный, (3,06%), Любовь Соболь, политик, юрист «ФБК» (2,61%).

Распределение голосов по дням и аномальная явка, география визитов и их источники говорят о том, что голосованием манипулировали по крайней мере две группы интересов.

Первая группа — инстаграм-пользователи из кавказского региона, главным образом, из Ингушетии. Эта группа проявляла чудеса организованности, в пики аномалий голосования мы видим всплески именно из инстаграма, основной соцсети Северного Кавказа.

Распределение голосов по источнику «соцсети» по дням. Желтым цветом выделены пользователи, пришедшие из инстаграма. Данные Я.Метрики

Это позволяет нам говорить о скоординированной кампании в поддержку Зарифы Саутиевой. Но это не была накрутка бот-нета, поскольку трафик этой доли инстаграм-пользователей демонстрировал «здоровые» качественные характеристики: время на сайте, соотношение просмотров к числу уникальных посетителей и др.

Вторая «группа интересов», более значительная, пришла из московского региона. Пользователи этой группы в целом продемонстрировали подозрительное поведение: огромное количество повторных заходов на страницу (в среднем до 10 раз) на каждого, что резко контрастирует с поведением всех остальных групп пользователей (в среднем до 3 раз). За кого «топила» группа пользователей из Москвы и Московской области — мы точно сказать не можем.

Выборка посетителей страницы с голосованием по географии.Чемпион — Ингушетия и другие регионы Северного Кавказа. Однако их показатели — «человеческие», в пределах нормы, а вот пользователи из Москви и Подмосковья значительно более подозрительны: слишком много раз обновляли страницу. Данные Я.Метрики

реакция

«Новая газета» предоставила технический отчет о ходе голосования организаторам премии. Вот позиция Фонда имени Бориса Немцова: «Мы выражаем сожаление, что голосование носило манипулятивный характер. Мы считаем, что был нанесен ущерб, в первую очередь, тем номинантам, которым решили таким способом «помочь». Исходя из имеющейся информации о ходе голосования, Фонд будет определять лауреата премии Немцова 2020 на основе прописанного в регламенте премии правила — Совет Фонда и учредители выберут победителя из лонг-листа».

Как устроено голосование на сайте «Новой газеты». Любой пользователь (для голосования авторизация на сайте не обязательна) мог выбрать одну позицию из 36 кандидатур. Перед отправлением голоса требовалось пройти капчу, успешно отсеивающую ботов.

Как сайт узнал, что я уже проголосовал, если я не регистрировался? Голосование реализовано через одну из самых популярных open-source технологий запоминания уникальных характеристик визита пользователя (например, часовой пояс, язык браузера, разрешение экрана и др.). Набор таких характеристик считается уникальным и хэшируется в цифровой код, который хранится в базе голосования, пока оно идет, и каждый новый хэш-код сравнивается с уже имеющимися. При совпадении — считается, что пользователь уже голосовал. Погрешность такой технологии в среднем не превышает 5%, но злонамеренное изменение параметров компьютера тут не учитывалось. (По-русски о технологии — в рассказе ее создателя Валентина Васильева. Видео)

Что такое премия Бориса Немцова. Каждый год в апреле фонд Бориса Немцова и ряд известных международных и российских правозащитных организаций выдвигают кандидатов на премию за отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека. Затем по регламенту читатели «Новой газеты» в течение месяца выбирают из лонг-листа 5 кандидатур для шорт-листа. После Совет Фонда и учредители выбирают одного лауреата из пяти, который получает денежный эквивалент премии. Лауреатами прошлых лет стали Лев Шлосберг, Ильдар Дадин, лауреатом 2019 года стала активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко. Премия учреждена в память о политике Борисе Немцове. Основная задача премии — напомнить обществу о том, что в России еще немало смелых людей, защищающих свободу.